Парубий подписал закон о предоставлении 1,4 млрд гривен на зарплаты шахтерам

Документ уже направлен на подпись Президенту.

Парубий подписал закон о предоставлении 1,4 млрд гривен на зарплаты шахтерам
Фото: Макс Левин

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о предоставлении 1,4 млрд гривен на зарплаты шахтерам, документ безотлагательно направлен на подпись Порошенко. Об этом спикер сообщил в своем Твиттере.

Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі #8362 ,якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис Президенту @poroshenko

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 серпня 2018 р.
"Подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли №8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту Петру Порошенко", - отметил глава парламента.

Депутаты поддержали законопроект еще 13 июля, изначально предполагалось, что на зарплаты потратят 2,8 млрд гривен, но дефицит бюджета не позволил этого сделать.

Напомним, в начале июля министр энергетики Игорь Насалик заявил, что вопрос задолженности по заработной плате в угольной отрасли является частично решенным - после того, как шахтеры пришли на пикет к Кабинету министров, а также провели подземную забастовку во Львовской области.


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