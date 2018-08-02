Луценко: суд над Савченко и Рубаном начнется до конца года

"Когда он может вынести свое решение, я комментировать не буду".

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что следствие завершило досудебное расследование по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана. Он рассчитывает, что суд над ними начнется до конца года.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая была организована на полигоне спецподразделения СБУ "Альфы".

"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и граждана Рубана завершено. Мы в ходе следствия добыли все необходимые доказательства, которые подтверждают первичную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которая была предоставлена злоумышленникам Савченко и Рубану с ведома роSSийских офицеров в звании подполковника и полковника", - заявил Луценко.

"Считаем, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда он может вынести свое решение, я комментировать не буду", - сказал генпрокурор.

Напомним, 8 марта 2018 года Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).