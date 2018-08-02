Нардеп от БПП допускает отставку Гройсмана осенью

Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП), секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник выразил свое мнение, что текущей осенью премьер-министр Украины Владимир Гройсман может быть отправлен в отставку.

Комментируя в среду вечером в эфире телеканала « 112. Украина » предложение президента Украины Петра Порошенко по созданию межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес РФ иска за нанесенный ущерб на Донбассе, И.Винник сказал: «Это (размер убытков, причиненных РФ Украине фактом агрессии – ИФ) должна выяснить межведомственная рабочая группа, которая должна работать при правительстве, надеюсь Гройсмана. Если он этого не сможет сделать, будем искать другого премьера, который, возможно с сентября-октября может сделать соответствующие шаги в пользу интересов безопасности и в целом Украины».

На вопрос, прогнозирует ли депутат смену премьера осенью, И.Винник ответил: «Безусловно. В октябре возможно».

При этом И.Винник подчеркнул, что предположение о возможной смене главы правительства является его личным мнением. «Это мое субъективное мнение. Фракция не собиралась по этому вопросу. Я его высказываю как народный депутат, секретарь комитета нацбезопасности и обороны», — сказал он.

На вопрос, кто может прийти на смену В.Гройсману, депутат сказал: «Я думаю, что исполняющий обязанности первый вице-премьер намного лучше справится сейчас с задачами».

И.Винник пояснил, что в так называемый закон о деоккупации Донбасса комитет по нацбезопасности и обороны внес правку, которая обязывает Кабинет министров создать межведомственную рабочую группу по выяснению убытков, причиненных РоSSийской Федерацией фактом осуществления вооруженной агрессии против Украины. «Эта рабочая группа должна была быть реализованной правительством Гройсмана еще, собственно, начиная с февраля… Но если мы наблюдаем, что на протяжении полугода этого ничего сделано не было, президент, как гарант Конституции… напомнил, что нужно сделать для того, чтобы Украина компенсировала убытки, нанесенные РоSSийской Федерацией», — сказал он.

И.Винник также считает, что отставка В.Гройсмана возможна в связи с «провалом бюджетной политики, провалом финансирования оборонных программ, задержкой с выплатами пенсий, существенными проблемами с обслуживанием внешних долгов».