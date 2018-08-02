ВСП отстранил от должности двух киевских судей Ластовку и Кизюн

Они отстранены до принятия решения об увольнении.

Высший совет правосудия Украины отстранил от должности судью Днепровского районного суда города Киева Нелю Ластовку, а также судью Соломенского районного суда города Людмилу Кизюн.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Согласно ч.7. ст. 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и ч.2. ст. 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 1 августа 2018-го, судьи Неля Ластовка и Людмила Кизюн отстранены от правосудия", - говорится в сообщении.

В случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении с должности ВСП. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, в марте прошлого года судья Ластовка была отстранена от должности за незаконное лишение водительских прав активистов Автомайдана во время Революции Достоинства. Дисциплинарная палата ВСП также рекомендовала ее к увольнению. Однако, в январе ВСП отказался увольнять Ластовку, решив, что в ее действиях при рассмотрении дел автомайдановцев были нарушения, но уже истек годичный срок привлечения ее к дисциплинарной ответственности.

В июле Ластовка не прошла квалификационное оценивание.

Судья Людмила Кизюн рассматривала дело экс-главы ГФС Романа Насирова.