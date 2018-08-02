Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте и предложил себя "пощупать"
Президент Беларуси обсудил с журналистами состояние здоровья.
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте, которые появились в СМИ.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь1", передает TUT.BY.
Во время поездки в Минский район президент шутил о состоянии своего здоровья и на вопрос журналиста об этом ответил: "Живой я, не волнуйся".
"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить", - сказал Лукашенко, обращаясь к одному из присутствующих.
Он также посмеялся над заявлением, что у него есть двойник и предложил это проверить.
"Ты иногда меня-то щупай", - сказал он одному из журналистов.Также в эфире телеканала показали младшего сына Лукашенко Николая - он за рулем комбайна убирал зерновые.
Напомним, несколько дней Лукашенко не появлялся в публичном пространстве. После этого в ряде СМИ появились сообщения, что у него случился инсульт. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала эти слухи "бредом", но комментировать не стала.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.08.2018 13:24