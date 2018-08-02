Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте и предложил себя "пощупать"

Президент Беларуси обсудил с журналистами состояние здоровья.

Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте и предложил себя "пощупать"
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте, которые появились в СМИ.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь1", передает TUT.BY.

Во время поездки в Минский район президент шутил о состоянии своего здоровья и на вопрос журналиста об этом ответил: "Живой я, не волнуйся".

"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить", - сказал Лукашенко, обращаясь к одному из присутствующих.

Он также посмеялся над заявлением, что у него есть двойник и предложил это проверить.

"Ты иногда меня-то щупай", - сказал он одному из журналистов.Также в эфире телеканала показали младшего сына Лукашенко Николая - он за рулем комбайна убирал зерновые.

Напомним, несколько дней Лукашенко не появлялся в публичном пространстве. После этого в ряде СМИ появились сообщения, что у него случился инсульт. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала эти слухи "бредом", но комментировать не стала.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Богословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срокБогословская объявила о решении баллотироваться в президенты, но только на один срок
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко предложил отменить звание Героя УкраиныЛуценко предложил отменить звание Героя Украины
У Лукашенко прокомментировали слухи о том, что у него случился инсультУ Лукашенко прокомментировали слухи о том, что у него случился инсульт
Премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожарыПремьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары
Европейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовкуЕвропейский суд по правам человека предложил Сенцову прекратить голодовку
Сенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSииСенаторы США предложили распространить санкции на госдолг РоSSии
Глава МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугатьГлава МИД Германии: Европа не позволит Трампу себя запугать
Глава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговлиГлава Минфина США предложил участникам G7 создать зону свободной торговли
Минздрав и ВОЗ опровергли информацию о вспышке холеры на ДонбассеМинздрав и ВОЗ опровергли информацию о вспышке холеры на Донбассе
Сенцов просит не распространять слухи о его смерти, - адвокатСенцов просит не распространять слухи о его смерти, - адвокат
Полиция опровергла заявление Бочковского о покушении, - СМИПолиция опровергла заявление Бочковского о покушении, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости