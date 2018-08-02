Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте и предложил себя "пощупать"

Президент Беларуси обсудил с журналистами состояние здоровья.

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о своем инсульте, которые появились в СМИ .

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь1", передает TUT.BY.

Во время поездки в Минский район президент шутил о состоянии своего здоровья и на вопрос журналиста об этом ответил: "Живой я, не волнуйся".

"В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить", - сказал Лукашенко, обращаясь к одному из присутствующих.

Он также посмеялся над заявлением, что у него есть двойник и предложил это проверить.

"Ты иногда меня-то щупай", - сказал он одному из журналистов.Также в эфире телеканала показали младшего сына Лукашенко Николая - он за рулем комбайна убирал зерновые.