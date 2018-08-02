Главу Виноградовской РГА в Закарпатской области задержали за взяточничество

Чиновник организовал схему вымогательства денег у бизнесменов за заключение договоров.

Главу Виноградовской РГА в Закарпатской области задержали за взяточничество
Фото: npu.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители задержали главу Виноградовской районной государственной администрации по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Чиновник организовал схему взяточничества: за заключение договоров на выполнение работ, услуг за бюджетные средства без соответствующего согласования требовал и получал от бизнесменов неправомерную выгоду", - говорится в сообщении.

В частности, за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования (для больных детей) и пересчет бюджетных средств согласно выполненных условий договора чиновник требовал 25 тыс. гривен.

Он был задержан при получении части суммы взятки в размере 8 тыс. гривен, которые полицейские изъяли из его автомобиля.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, в ходе следственных действий были установлены другие факты получения взяток. Сейчас правоохранители устанавливают других должностных лиц РГА, которые могут быть причастны к коррупционным схемам.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Согласно информации на официальном сайте, главой Виноградовской РГА является Михаил Русанюк.

Напомним, в июле глава Перечинской РГА Закарпатской области Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения, сбил на автомобиле двух женщин, одна из которых скончалась.

Суд арестовал Олефира на два месяца (до 11 сентября) без права внесения залога. Чиновника также уволили с должности главы РГА. Свою вину он признал и от апелляции отказался.


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