МИД выразил протест венгерскому дипломату из-за антиукраинских высказываний Орбана

"Последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папув связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается также неприемлемость последних заявлений премьер-министра Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые "существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора".

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины", - говорится в комментарии.

Напомним, в конце июля премьер Венгрии Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины вступить в ЕС или НАТО.