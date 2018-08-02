Иран проведет крупные военные учения в Персидском заливе

Учения могут проводиться для демонстрации способности перекрыть Ормузский пролив.

Иран проведет крупные военные учения в Персидском заливе
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Фото: blogs.cfr.org

Подразделение Вооруженных сил Ирана - корпус стражей исламской революции (КСИР) - в ближайшие 48 часов проведет масштабные военные учения в Персидском заливе.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что учения могут проводиться для демонстрации способности Ирана перекрыть Ормузский пролив. По данным CNN, в маневрах могут принять участие до 100 кораблей и катеров КСИР, сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи, а также иранские военные, не относящиеся к КСИР.

"Мы знаем о том, что Иран увеличивает количество военно-морских операций в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы внимательно продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить свободу судоходства и торгового потока в международных водах", - заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива. В начале июля КСИР заявил о готовности перекрыть пролив для транспортировки нефти, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.

Напомним, в мае США предъявили 12 требований, которые Иран должен выполнить, чтобы избежать санкций. Среди них - отказ от обогащения урана, прекращение ракетной программы и доступ ядерных инспекторов ко всей территории страны.

Госсекретарь США Майк Помпео также призвал Иран прекратить помогать террористическим группам на Среднем Востоке и хуситам в Йемене, забрать войска из Сирии и отказаться от "поведения, угрожающего соседям".

В июле президент Ирана заявил, что Тегеран может заблокировать экспорт нефти из Персидского залива, если его собственный экспорт остановится из-за санкций США. 21 июля это предложение поддержал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.


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