За сутки на Донбассе ранены пятеро военных, один пропал без вести

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям сил ООС.

За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбасссе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих были ранены. Также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорится в утренней сводке.

Отмечается, что боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП, по позициям ВСУ у н.п.Крымское, Станица Луганская, Новолуганск, Травневое, Новомихайловка, Марьинка, Лебединское, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

С начала течение текущих суток боевики восемь раз открывали огонь - у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Также они обстреляли позиции ВСУ у Водяного из 82-мм миномета.

В результате двое военнослужащих были ранены.

По данным украинской разведки, в отчетный период было уничтожено пять боевиков и четверо были ранены.

Напомним, в среду в течение дня боевики четыре раза открывали огонь, не используя тяжелое вооружение.