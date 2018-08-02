Манафорт искал консультантов для Порошенко после побега Януковича

Первый свидетель в деле Пола Манафорта Тед Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на президента Петра Порошенко.

Об этом Девайн рассказал во время заседания суда 31 июля, сообщает The Washington Post.

Он рассказал, что в 2014 году, после того как экс-президент Виктор Янукович сбежал из Украины, Гейтс попросил Девайна встретиться с бывшими членами «Партии регионов», которые планировали создать новую политсилу — Партию развития.

Сообщается, что за такие услуги Девайн попросил у Манафорта плату в 10 тысяч долларов в день.

«В том же 2014 году Девайн сказал, что Гейтс пытался нанять его на работу для другого политика, нынешнего президента Украины Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

Отмечают, что неизвестно нанимал ли Порошенко Гейтса и Манафорта.

«Они (Гейтс и Манафорт — УП ) пытались собрать все вместе», — сказал Девайн и добавил, что не работал над проектом.

«Украинская правда» пытается получить комментарий по поводу возможного предложения о сотрудничестве Манафорта с Порошенко в администрации президента.

Девайн работал с Манафортом во время предвыборной кампании в Украине в 2010 году, он помогал Манафорту сделать Януковича президентом.