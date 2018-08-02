Макаревич раскритиковал участников скандального фестиваля

РоSSийский музыкант, лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич, известный своими критическими высказываниями в адрес путинского режима, рассказал, как относится к фестивалю «Нашествие» и раскритиковал исполнителей, которые там выступают.

Об этом передает sobesednik.ru.

Макаревич рассказал, что уже четыре года не выступает на этом фестивале, из-за того, что организаторы сотрудничают с Минобороны РоSSии. Он подчеркивает, что музыканты должны выступать против войны, а не поддерживать ее. «Танки, танцующие под рок-н-ролл – это извращение, предательство самой идеи фестиваля. Ведь музыканты всегда выступали против оружия и войны», — говорит лидер группы «Машина Времени». Он также критически отозвался в адрес своих коллег, которые все же будут выступать на этом фестивале.

«Конечно, личное дело каждого – участвовать в «Нашествии» или нет. Я никого не осуждаю. Но очень хочется, чтобы сознание вернулось и к другим артистам», — подытожил Макаревич.

Ранее Андрей Макаревич поддержал украинских музыкантов, которые отказались выступать на фестивале «Нашествие» в РоSSии. Также Макаревич считает, что многие жители аннексированного Крыма несут ответственность за то, что произошло, так как они согласились на проведение незаконного референдума.