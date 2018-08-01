Активистка из Херсона Екатерина Гандзюк госпитализирована в Киеве

Она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Советника херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой, перевезли в Киев и госпитализировали в ожоговое отделение столичной больницы.

Врачи сообщили, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии, передает "112 Украина".

Как сообщалось, самолет из Херсона приземлился в столице примерно в 17:00 сегодня, 1 августа. В ожоговое отделение Гандзюк доставили каретой скорой помощи.

На данный момент она госпитализирована в реанимацию.

"Состояние ее тяжелое. Проводится обследование и лечение согласно протоколу. 35% - это лица, глаза, предплечья и спина. Она сейчас в отделении реанимации", - заявил дежурный врач.

Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. Пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы.

Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.