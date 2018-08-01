Трамп призвал генпрокурора США прекратить "роSSийское расследование"

Суд над Манафортом президент США назвал "фальшивкой".

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить федеральное уголовное расследования вероятном вмешательстве РоSSии в американские выборы 2016 года.

"Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен положить конец этой сфабрикованной охоте на ведьм немедленно, прежде чем это еще больше запятнает нашу страну. У Боба Мюллера явный конфликт интересов, а его 17 разгневанных демократов, которые делают за него грязную работу, позорят США !", - написал Трамп после серии твитов с критикой в адрес расследования спецпрокурора Мюллера.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2018 г.

Также Трамп назвал "фальшивкой" суд над бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом, которого обвиняют в сокрытии миллионов долларов, заработанных лоббистской деятельностью в интересах тогдашнего президента Украины Виктора Януковича задолго до его работы в предвыборном штабе Трампа.

"Пол Манафорт работал на Рональда Рейгана, Боба Доула и многих других видных и уважаемых политиков. На меня он работал очень недолго. Почему правительство не сообщило мне, что в его отношении ведется расследование? Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к сговору. Фальшивка!", - написал Трамп

Генпрокурор Сешнс пока никак не отреагировал на призыв Трампа закрыть расследования. Однако, как напоминает "Голос Америки", еще год назад СМИ сообщали, что он отверг призывы Трампа вновь взять под контроль расследование, от которого генпрокурор отстранился из-за собственных контактов с роSSийским послом.