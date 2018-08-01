Двух крымчан с роSSийскими паспортами по ошибке пустили в Финляндию, - посол
"Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства".
Двум жителям оккупированного Крыма выдали финские визы по роSSийским паспортам и впустили в Финляндию. По словам посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, это произошло по ошибке.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Мне кажется, что этих граждан изначально пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: каждый год в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, запрещающее выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует - это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращения украинской стороны", - отметил посол.
Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах - не консульство, а миграционные власти, которые уже внутри страны проверяют документы приезжих.
"Когда финские миграционные власти поняли, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они последовали рекомендациям нашего МИДа. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства", - заключил дипломат.
Ранее, 27 июля, роSSийское информагентство РБК сообщило, что гражданам РФ, супругам Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному, может угрожать депортация из Финляндии в Украину за то, что свои роSSийские паспорта они получили в аннексированном Крыму.
Семья выехала в Финляндию в сентябре 2017 года по туристическим визам, полученным в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. После прибытия они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В итоге супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные крымским правительством.
Напомним, 18 марта 2014 года РоSSия сделала всех жителей Крыма своими гражданами. Чтобы отказаться от роSSийского гражданства, нужно было в течение месяца подать соответствующее заявление. Те же, кто не подал, автоматически были признаны гражданами РФ.
Выданные в Крыму роSSийские паспорта не признаются странами Запада, в том числе, Евросоюзом.
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