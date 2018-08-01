Посол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из Краматорска

Чиновников в отправке на отдых в Хорватию своих детей вместо детей участников АТО.

Посол Хорватии прокомментировал инцидент с отдыхом детей из Краматорска

Посол Хорватии в Украине Томислав Видошевич сделал заявление относительно инцидента в Краматорске Донецкой области, где местные активисты обвинили чиновников в отправке на отдых в Хорватию своих детей вместо школьников из нуждающихся семей.

В своем заявлении дипломат не стал комментировать деталей инцидента, но подчеркнул, что украинских детей, особенно из зоны конфликта, всегда рады приветствовать в Хорватии, сообщают Новости Донбасса.

"Хорватия с большим удовольствием продолжила многолетнюю помощь по реабилитации и организации летнего отдыха украинских детей преимущественно из семей, пострадавших от военных действий, и из районов, пострадавших от войны... Сегодня мы стараемся и будем и дальше стараться предоставлять гуманитарную помощь особенно детям из семей, пострадавших от военных действий, и из районов, пострадавших от войны. В конце концов, наше желание, чтобы дети, как и раньше, вернулись домой с прекрасными воспоминаниями и, насколько это возможно, психологически восстановленными и более счастливыми", - заявил Томислав Видошевич.

Как сообщалось, власти Краматорска отправили на курорт только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 юных отдыхающих оказались детьми влиятельных и состоятельных людей.


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