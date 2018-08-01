Януковичу назначили еще одного госзащитника

Дебаты перенесены на 16 августа.

Януковичу назначили еще одного госзащитника
Фото: comments.ua

Оболонский районный суд Киева постановил назначить еще одного государственного адвоката бывшему президенту Виктору Януковичу и перенес дебаты на 16 августа.

Об этом заявил судья коллегии Константин Васалатий.

Он огласил решение суда, принятое в связи с самовольным уходом из зала суда госзащитника Виктора Овсянникова. Суд признал его действия непрофессиональными и направленными на срыв процесса.

Суд постановил заменить бесплатного адвоката и вызвать нового защитника на заседание 16 августа.

Кроме того, суд обязал нового госзащитника до этой даты ознакомиться с материалами дела.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене. Дебаты - последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор. Подробнее читайте в материале LB.ua "Суд над Януковичем: в очікуванні першого вироку". 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил Януковичу госзащитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах.

1 августа госадвокат Овсянников, назначенный экс-президенту центром бесплатной правовой помощи, а также новый платный адвокат Александр Байдик снова сорвали судебные дебаты.


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