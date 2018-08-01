В Одесской области обнаружили семь памятников Ленину и один Карлу Марксу
Институт нацпамяти требует их снести.
В селах Болградского района Одесской области обнаружены семь памятников Ленину, монумент Карлу Марксу и изображение серпа и молота.
Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.
В связи с этим УИНП обратился в Службу безопасности, прокуратуру и полицию с требованием привлечь местных чиновников к ответственности за нарушение Закона о декоммунизации.
Памятники Ленину сохранились в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Изображение серпа и молота находится в селе Голица, а памятник Карлу Марксу - в селе Городное.
В Институте нацпамяти напомнили, что использование символики коммунистического режима наказывается лишением свободы сроком до пяти лет (статья 436-1 УК).
Напомним, в феврале 2018 года директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По его словам, в стране были демонтированы около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.
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