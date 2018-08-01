Регламентный комитет считает правильным создание "гетто" для журналистов в Раде, - Червакова

Также предлагается изымать видео с депутатами, на съемки которого они не соглашались.

Регламентный комитет считает правильным создание
Ольга Червакова
Фото: Макс Требухов

Регламентный комитет Верховной Рады комитет считает правильным решение о создании "гетто" для журналистов на третьем этаже здания парламента и предлагает изымать у представителей СМИ видео с депутатами, если те лично не давали разрешения на такую съемку или возражали против нее.

Об этом говорится в письме за подписью главы комитета Павла Пинзеника, который опубликовала в Фейсбуке руководитель комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

Комитет согласился, что работа журналистов в Раде должна быть открытой, но подчеркивает, что на съемку должно быть согласие политика, согласно ст. 307 Гражданского кодекса, которая предусматривает, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия.

"Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Допускается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку не возразит против этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты", - говорится в письме.

В регламентном комитете также отметили, что "выполнение журналистами своих профессиональных обязанностей не должно выходить за пределы конституционных принципов, согласно которым не допускается сбор, хранение и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия". При этом не уточняется, является ли разговор депутата в кулуарах парламента конфиденциальной информацией.

Червакова напомнила, что, согласно ст. 171 Уголовного кодекса, незаконное изъятие собранных журналистом материалов грозит до 3 лет тюрьмы, а за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей - 4 года.

"И последнее. Вопрос к журналистам. Не пора ли восстановить рейтинг врагов прессы? Потому что так получается, что депутаты не отдают под суд коллегу, напавшего на журналиста - норм, полиция не расследует нападения - норм, пресс-секретарь после нападения полицейского на корреспондента АР говорит "слезоточивый газ никто не использовал" - тоже норм", - добавила Червакова.

Напомним, регламентный комитет рекомендовал ограничить доступ журналистов в здание парламента, в частности, допускать сотрудников СМИ только в пресс-ложу на третьем этаже, а доступ к кулуарам, где происходит непосредственное общение с депутатами, - запретить. После этого аккредитованные журналисты собрали 40 подписей против закрытия кулуаров Рады и передали их Парубию. Спикер Рады пообещал, что кулуары для журналистов не закроют.


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