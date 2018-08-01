Херсонскую активистку Гандзюк экстренно транспортируют в Киев

Подробности пока неизвестны.

Херсонскую активистку Гандзюк экстренно транспортируют в Киев
Фото: Roman Sinicyn / Facebook

Советника херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой, перевозят в Киев.

Об этом сообщил в Фейсбуке активист Роман Синицын.

"Екатерину Гандзюк экстренно санитарным бортом перевозят в Киев", - написал он.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. По данным LB.ua, Гандзюк получила ожоги 35% тела - пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы. Она находится в шоковом состоянии.

Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.


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