Херсонскую активистку Гандзюк экстренно транспортируют в Киев
Подробности пока неизвестны.
Советника херсонского городского головы, активистку Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой, перевозят в Киев.
Об этом сообщил в Фейсбуке активист Роман Синицын.
"Екатерину Гандзюк экстренно санитарным бортом перевозят в Киев", - написал он.
Других подробностей он не сообщил.
Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. По данным LB.ua, Гандзюк получила ожоги 35% тела - пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы. Она находится в шоковом состоянии.
Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.
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