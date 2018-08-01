Жители города Дамара требуют вывести роSSийских военных инструкторов.

В городе Дамара в Центральноафриканской Республике начались массовые беспорядки после того как стало известно об убийстве местного жителя роSSийскими наемниками.

Об этом сообщает CNC.

"По предварительным данным, в результате протестов против в городе Дамара погибли по меньшей мере два человека и пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

По информации СМИ , среди погибших, вероятно, есть россиянин.

Согласно имеющейся информации в городе Дамарь, что в 75 км от столицы ЦАР Банги, был убит местный житель. После этого местные жители вышли на массовые акции с требованием вывести роSSийских наемников, которые занимались подготовкой солдат FACA (Национальная армия ЦАР).

Сейчас в ЦАР находится около 180 роSSийских военных инструкторов.

Напомним, в июне стало известно, что РоSSия направила в ЦАР военных для "обеспечения безопасности" президента Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военнослужащих. Сообщалось о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Формально они работают на две частные военные компании - Sewa Security Services и Lobaye Ltd, однако, как речь идет о "роSSийских наемниках" из так называемой "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера").

ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году роSSийским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали на Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Группу связывают с роSSийским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина". Сам бизнесмен свою связь с "ЧВК Вагнера" отвергает.

Служба безопасности Украины периодически обнародует имена наемников этой роSSийской компании, в первую очередь тех, которые воевали на востоке Украины.