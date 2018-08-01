В Бердянске прошел митинг с требованием расследовать убийство ветерана АТО Олешко

Активисты попросили у полиции охраны для свидетелей преступления и родственников погибшего.

В Бердянске прошел митинг с требованием расследовать убийство ветерана АТО Олешко
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

В Бердянске активисты общественных организаций, местные жители и ветераны антитеррористической операции провели митинг с требованием объективного и открытого расследования убийства ветерана АТО Виталия Олешко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перед началом акции неизвестный бросил к дверям горисполкома бутылку с красной краской, которая растеклась у входа в здание. Остальные собравшиеся не проявляли агрессии. Митингующие заявили, что намерены разобраться, кто и за что убил ветерана Олешко, и настаивают, чтобы полиция постоянно информировала их о ходе следствия.

Глава Всеукраинского объединения участников АТО "ВПО" Справедливость" Тарас Костанчук, активистом которого был погибший, заявил, что сегодня его побратимы "сделают все, чтобы правоохранители не тормозили расследование".

"Мы знаем, потом понаедут адвокаты, решалы. Они начнут молчать, отказываться от своих показаний. Ответ нам должны сегодня дать правоохранительные органы", - сказал Костанчук.

Затем участники акции отправились зданию Бердянского райотдела полиции. Они требовали от правоохранителейотчета о проведении следствия, а также хотели знать, что говорят на допросах задержанные.

К активистам вышел руководитель отделения Олег Фомичев, который заявил, что полиция не имеет права разглашать детали следствия. Он также сообщил, что по делу об убийстве Олешко задержаны пять человек и в данный момент они находятся в Бердянском изоляторе временного содержания. В ближайшее время полиция вручит им подозрение.

Активисты попросили у полиции охраны для свидетелей преступления и родственников Олешко. Они также рассказали, что Олешко неоднократно заявлял, что ему угрожают.

Напонмим, 31 июля в центре Бердянска был застрелен из обреза охотничьего ружья местный активист, ветеран АТО, боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко (позывной Сармат). Информация о задержании пятерых подозреваемых появилась в соцсетях вчера вечером, но полиция подтвердила задержание только сегодня утром.


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