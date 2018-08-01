Судья запретил называть "олигархами" украинских работодателей Манафорта

"В Америке так не заведено".

Судья запретил называть "олигархами" украинских работодателей Манафорта
Фото: 603i7.com

Судья по делу бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта призвал сторону обвинения не употреблять слова "олигарх" в отношении состоятельных украинцев, которые платили миллионы Манафорту за его работу в качестве консультанта.

Судья Томас Джон Эллис отметил "пренебрежительное" значение слова "олигарх". По его мнению, это слово не соответствует обвинению против Манафорта в банковском мошенничестве и неуплате налогов, передает Голос Америки.

"В Америке так не заведено", - заявил судья Эллис.

Судья также предостерег юристов специального прокурора Роберта Мюллера о том, что слово "олигарх" ассоциируется с "гнусными" людьми и подчеркивает их "вину".

Впрочем, судья отметил, что демократ Джордж Сорос и один из консервативных братьев Кох могут называться олигархами.

Накануне во время рассмотрения дела Манафорта в суде Вирджинии свидетель прокуратуры - политический консультант Тед Девин сказал, что финансировал сотрудничество Манафорта с Партией регионов и с Виктором Януковичем украинский олигарх Ринат Ахметов.

Прокуратура в первый день слушаний заявила, что Манафорт получил из Украины по крайней мере 60 млн долларов, которые он скрыл от налогообложения. Манафорт отвергает все обвинения. Адвокаты Манафорта во вступительном слове назвали своего подзащитного талантливым консультантом, который достиг вершин в американских и международных политических кругах. Они доказывают, что он не намеревался скрывать информацию от американской налоговой службы, и его предал бывший бизнес-партнер Рик Гейтс.


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