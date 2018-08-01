Минобороны: Недобросовестные подрядчики играют на руку стране-агрессору

В ведомстве намерены усилить контроль над объектами строительства ВСУ.

Минобороны: Недобросовестные подрядчики играют на руку стране-агрессору
Фото: inforesist.org

Министерство обороны Украины подчеркивает, что действия подрядных строительных компаний, которые не выполняют заключенные договоры, приводят к срыву сроков передачи нужных объектов военным подразделениям.

Об этом говорится в заявлении Минобороны, передает "Интерфакс-Украина".

"По поручению министра обороны происходит усиленный контроль над объектами строительства ВСУ. Действия строительных компаний по невыполнению взятых на себя обязательств расцениваем, как играющие на руку роSSийскому агрессору, а именно - приводят к срывам сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военным подразделениям", - говорится в заявлении.

В Минобороны оставляют за собой право вносить недобросовестные строительные компании в особые списки субъектов хозяйствования, нарушающих условия договоров, которые не смогут в дальнейшем участвовать в закупках.

"Министерство приложит максимальные усилия для борьбы с застройщиками, которые не выполняют свои обязательства, с соответствующим возмещением за срывы сроков строительных работ и передачей материалов в правоохранительные органы для принятия правового решения", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, ранее Минобороны расторгло контракт с фирмой, которая строила казармы на военном полигоне "Широкий лан", за недобросовестное выполнение исполнителем своих услуг.

В мае президент Петр Порошенко анонсировал строительство 184 общежития для 23 тыс. военнослужащих в 21 области Украины. Процесс закупок уже начался в системе ProZorro.


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