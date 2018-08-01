Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство
Ее облили концентрированной серной кислотой.
Нападение на советницу мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома Екатерину Гандзюк с 1 августа будет расследоваться как покушение на убийство.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.
Сегодня полиция получила предварительный вывод судебно-медицинской экспертизы, согласно которой Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.
В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
Сразу после нападения полиция открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. Теперь квалификацию поменяли второй раз.
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01.08.2018 12:05