Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство

Ее облили концентрированной серной кислотой.

Полиция признала нападение на Гандзюк покушением на убийство
Фото: marusnews.com

Нападение на советницу мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома Екатерину Гандзюк с 1 августа будет расследоваться как покушение на убийство.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

Сегодня полиция получила предварительный вывод судебно-медицинской экспертизы, согласно которой Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.

В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Сразу после нападения полиция открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. Теперь квалификацию поменяли второй раз.


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