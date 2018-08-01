В Италии задержаны шесть человек, вербовавших наемников для "Л/ДНР"

Карабинеры обыскивают дома и изучают контакты еще семерых подозреваемых.

В Италии задержаны шесть человек, вербовавших наемников для "Л/ДНР"
Фото: ilmessaggero.it

Шесть человек арестованы в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников и участия в вооруженном конфликте за рубежом. Об этом сообщает местное издание Il Messagero.

Аресты прошли в Милане, Парме, а также провинции Авеллино. В отношении еще семи человек ведутся следственные действия. Следствие координируется Дирекцией по противодействию мафии и терроризма прокуратуры Генуи.

Правоохранителям удалось выйти на структуру, которая вербовала наемников для "Л/ДНР" благодаря следственным действиям в среде "скинхедов" в регионе Лигурия, на севере Италии. Расследование начали из-за появления нацистских надписей вблизи города Ла Специя. Оказалось, что их наносили двое студентов, среди контактов которых была целая сеть наемников, в основном ультраправых взглядов и благосклонных к партии "Лига".

Напомним, Сербия с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе. По данным Кризисного медиа-центра, на Донбассе в середине 2017 года находились на службе около 36 тыс. наемников из РоSSии.


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