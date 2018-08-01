В Киеве первый раз за 45 лет ремонтируют купол Верховной Рады

Стеклянное покрытие должны поменять к началу сентября.

Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua

В Киеве ремонтируют купол административного здания Верховной Рады на улице Грушевского.

Как сообщается на сайте парламента, ремонт был запланирован еще в 2013 году, но его пришлось отложить "в связи с соответствующими политическими событиями".

В 2017 году институт стальных конструкций имени Шимановского разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была избрана строительно-реставрационная фирма "Возрождение", которая раньше работала над Мариинским дворцом.

Стоимость договора составила 7 млн гривен.

Работы должны быть завершены не позже 10 декабря, но основной объем работ - замена стекла, очистка и покраска металлических конструкций - завершат до начала очередной сессии.

В настоящее время купол Верховной Рады накрыли пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции очистили от грязи, ржавчины и старой краски. Больше половины старого армированного стекла, которое износилось более чем на 85%, уже сняли; вместо него установят новое стекло из Польши. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, обрабатывают защитой от коррозии.

Купол Верховной Рады состоит из восьми секторов. Между собой они скреплены деревянной отделкой, которая гибко реагирует на расширение и сужение металлической конструкции при температурных колебаниях.

Старое армированное стеклянное покрытие крепилось с помощью черепичной замазки, которая уже потрескалась и осыпалась. Сейчас используют современные герметики - сверхпрочные смолы, которые не позволяют попадать влажному воздуху внутрь конструкции.

Остов купола Верховной Рады изготовили в 1937 году, само здание построили двумя годами позже. Последний ремонт купола проводился в 1973 году, о чем свидетельствует надпись сварщика на стальном листе кровли.




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