Омбудсмен внесла "крымского диверсанта" Лимешко в список политзаключенных в Крыму
Бывшего военного задержали в 2017 году в Крыму по обвинению в подготовке терактов.
Жена осужденного в оккупированном Крыму на 8 лет лишения свободы Геннадия Лимешко сообщила, что он внесен в список политзаключенных Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Об этом Ирина Лимешко написала на своей странице в Фейсбуке.
"Дело мужа набирает обороты! Впервые позвонили из Секретариата Уполномоченного по правам человека от Денисовой и сказали, что Гена числится в их списке как политузник", - написала Лимешко.
По словам Ирины, ей звонили из прокуратуры АР Крым, ведущей это дело.
Как уточнила жена Лимешко, пока неизвестно, внесен ее муж в списки политзаключенных заместителя Председателя ВР Украины Геращенко, СБУ, Минюста и МИД.
Напомним, в августе 2017 года в Крыму ФСБ РоSSии заявила о задержании "агента СБУ", готовящего диверсии на полуострове. Позже роSSийские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешком, 1992 года рождения, и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.
10 мая Судакский городской суд в оккупированном Крыму признал Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".
В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был освобожден в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ РоSSии о задержании украинского "агента".
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