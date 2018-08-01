Кабмин должен создать межведомственный орган для подачи иска к РоSSии за войну на Донбассе, - Порошенко

Междведомственный координационный центр предусмотрен законом о реинтеграции Донбасса.

Кабмин должен создать межведомственный орган для подачи иска к РоSSии за войну на Донбассе, - Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко инициирует создание межведомственного координационного органа для выдвижения в адрес РоSSии иска за нанесенный ущерб на Донбассе. Такое заявление глава государства опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", - написал Порошенко.

Создание такого органа предусмотрено законом о реинтеграции Донбасса и рассматривает исключительно мирные варианты возвращения территорий.

"Ожидаю от Правительства детального плана комплексного развития территорий, прилегающих к оккупированным", - написал президент.

Порошенко отметил, что продолжающаяся вооруженная агрессия РФ "ежедневно приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма". "Поэтому не должны медлить ни одной минуты с формированием консолидированной претензии Украины к РоSSии для возмещения нанесенных ущербов", - пояснил он.

Стратегию реинтеграции поддержали лидеры ЕС на Саммите Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановление населенных пунктов Донбасса.

Напомним, в октябре прошлого года Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией. Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция". Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В июле этого года министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Министерству внутренних дел подготовить до 1 сентября план деоккупации Донбасса.


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