Адвокаты Януковича снова сорвали дебаты

Госадвокат потребовал времени на ознакомление с материалами дела

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виктор Овсянников, назначенный ему центром бесплатной правовой помощи, а также новый платный адвокат Александр Байдик сорвали дебаты, которые должны были начаться в Оболонском районном суде Киева .

Овсянников пришел на заседание в среду, 1 августа, и стал требовать достаточного количества времени для ознакомления с материалами дела. Адвокат сказал, что следил за процессом по телевидению, но абсолютно не знаком с материалам уголовного производства.

Прокурор все это время читал позицию обвинения, а суд никак не реагировал на заявления адвоката.

Тогда оба адвоката просто ушли с заседания, а суд был вынужден объявить перерыв до 14:00.

"Центр предоставления бесплатной вторичной правовой помощи будет проинформирован о том, что защитник, назначенный за счет государства, без разрешения суда покинул зал судебного заседания. Суд обратится с просьбой или обеспечить его прибытие на судебное заседание, или выполнить решение суда и назначить защитника, который будет руководствоваться нормами закона и защищать Виктора Федоровича Януковича, а не устраивать то, что мы видели", - заявил судья Владислав Девятко.

Напомним, 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил бывшему президенту Виктору Януковичу государственного защитника в связи с отказом его адвокатов участвовать в дебатах. Такое решение принято судом в связи с самоустранением четырех адвокатов экс-президента от участия в дебатах.