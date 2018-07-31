У Манафорта было 30 тайных банковских счетов за пределами США

Украинские бизнес-партнеры политтехнолога требовали не регистрировать доходы.

У Манафорта было 30 тайных банковских счетов за пределами США
Фото: politeka.net

Во время заседания суда адвокат экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа и бывшего советника экс-резидента Виктора Януковича Пола Манафорта заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы. Это было условием его украинских бизнес-партнеров, пишет Громадське.

"Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом", - заявил на суде адвокат Томас Зенле.

По данным следствия, в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а также с другими приближенными к экс-президенту людьми. Следовательно, оплату за свои услуги в Украине Манафорт получал через тайные схемы.

Прокуроры в суде заявили, что у политтехнолога было 30 тайных банковских счетов за пределами США.

Пола Манафорта обвиняют в коррупции, финансовых махинациях, незарегистрированной работе на иностранные правительства, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Следствие установило, что значительную часть своего состояния он получил по результатам работы на Виктора Януковича и "Партию Регионов" в период с 2005 по 2014 год.

Ранее спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт заработал в Украине более 60 млн долларов.

30 июля сообщалось, что Манафорт в 2014 году предлагал свои услуги Кличко.


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