У Манафорта было 30 тайных банковских счетов за пределами США
Украинские бизнес-партнеры политтехнолога требовали не регистрировать доходы.
Во время заседания суда адвокат экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа и бывшего советника экс-резидента Виктора Януковича Пола Манафорта заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы. Это было условием его украинских бизнес-партнеров, пишет Громадське.
"Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом", - заявил на суде адвокат Томас Зенле.
По данным следствия, в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, олигархами Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а также с другими приближенными к экс-президенту людьми. Следовательно, оплату за свои услуги в Украине Манафорт получал через тайные схемы.
Прокуроры в суде заявили, что у политтехнолога было 30 тайных банковских счетов за пределами США.
Пола Манафорта обвиняют в коррупции, финансовых махинациях, незарегистрированной работе на иностранные правительства, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Следствие установило, что значительную часть своего состояния он получил по результатам работы на Виктора Януковича и "Партию Регионов" в период с 2005 по 2014 год.
Ранее спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт заработал в Украине более 60 млн долларов.
30 июля сообщалось, что Манафорт в 2014 году предлагал свои услуги Кличко.
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