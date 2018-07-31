У офиса Медведчука в Киеве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных
Активисты заявили, что "Ваті - торба!" и сожгли шар из ваты.
Акцию "Благоустрій-паті "Ваті-торба!" в поддержку украинских политзаключенных и заложников провели возле офиса организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Киеве.
Активисты требовали освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политических заключенных в РоSSии, сообщает корреспондент LB.ua.
Авторы перформанса писали через трафарет на лозунги "Ваті - торба!", "кум Путина", а в конце сожгли шар из ваты.
Организаторами акции выступило объединение режиссеров, операторов и кинематографистов Babylon'13.
В акции участвовали около 70 человек. Часть участников вышли с плакатами и баннером с призывом освободить Олега Сенцова.
Напомним, Сенцов осужден в РоSSии на 20 лет колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность в оккупированном Россией Крыму. 14 мая этого года он объявил голодовку, которую держит до сих пор.
Акции в поддержку Сенцова проходят по всему миру.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
31.07.2018 23:15