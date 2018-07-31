Президент Словакии назвал пропутинских "Ночных волков" причастными к аннексии Крыма
Прокремлевские байкеры создали в Словакии "лагерь" в военном стиле.
Президент Словацкой Республики Андрей Киска заявил, что роSSийское объединение байкеров ""Ночные волки" вместе со специальными подразделениями роSSийской армии приняли участие в военных операциях в Крыму".
Об этом он заявил в своем выступлении 31 июля, передает Радио Свобода.""Ночные волки" являются инструментом режима, который занимается отторжением территорий соседней страны - аннексии части Украины, что противоречит международному праву", - отметил словацкий президент, обратив при этом внимание на то, что Словакия не признала и не признает аннексию Крыма.
По мнению президента Словакии, "деятельность байкерской банды является очевидным риском для безопасности страны. Основание так называемого "европейского представительства" "Ночных волков" в Словакии одновременно является насмешкой над официальной позицией Словацкой республики по аннексии Крыма и роSSийской политики".
Андрей Киска призвал правительство страны сформировать необходимые условия для "эффективного вмешательства против деятельности сомнительных объединений", которые распространяются в стране.
"Думаю, что ждать, когда объединение, которое служит чужой стране, начнет на территории Словацкой республики нарушать закон, является убогой стратегией безопасности", - отметил в своем выступлении президент Словакии.
В конце июня словацкие СМИ сообщили, что прокремлевские байкеры "Ночные волки" создали в Словакии военный лагерь. Общественные активисты страны по этому поводу высказывали беспокойство.
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Политика
31.07.2018 23:15