САП обвинила НАБУ в систематическом сливе информации "одному из нардепов"

Один из подозреваемых сбежал из Украины из-за утечки данных.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту передачи данных предварительного расследования работниками НАБУ третьим лицам.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве решено поручить детективам Управления внутреннего контроля НАБ Украины, информирует пресс-служба САП.

В САП привели пример, как один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

"В частности, по результатам одной из публикаций подозреваемому лицу стало известно о том, что по нему решается вопрос об уведомлении о подозрении еще до фактического принятия такого решения, в результате чего это лицо покинуло территорию Украины с целью избежания уголовной ответственности", - отметили в САП.

Напомним, в конце марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник попросили КДКП рассмотреть вопрос о снятия Холодницкого с должности, в связи с чем прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров не смогла уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Вместо увольнения Назару Холодницкому, который, по словам главы НАБУ артема Сытника, оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел, объявили выговор.