Сотруднице Херсонского горсовета плеснули кислотой в лицо (обновлено)

Пострадавшая - Екатерина Гандзюк.

Утром во вторник в Херсоне произошло нападение на сотрудницу горсовета, сообщает местная полиция.

Журналист Сергей Никитенко в свою очередь заявил, что пострадавшая - советница мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома Екатерина Гандзюк. По словам правоохранителей, около 8:30 женщина вышла из подъезда своего дома. Из кустов ей на встречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью.

Злоумышленник вылил это вещество в лицо пострадавшей и сбежал. Как отметили в полиции, предварительно установлено, что в емкости была кислота.

Женщина с ожогами госпитализирована. Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и ведутся следственно-оперативные действия.

Обновление 12:45. Подозреваемый был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь.

Его фотографии опубликованы на сайте полиции.

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

Обновление 13:55. По данным LB.ua, пострадавшая получила ожоги 35% тела. Пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка, волосы.

Гандзюк находится в шоковом состоянии.

Обновление 18:15. Полиция переквалифицировала уголовное производство, открытое по факту нападения с использованием кислоты на Екатерину Гандзюк, с хулиганства на умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Генеральный прокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.

О состоянии Гадзюк новой информации не поступало, известно, что активиста находится в отделении реанимации.

Обновление 00:36. Народный депутат Мустафа Найем посетил Екатерину Гандзюк в больнице и сообщил о ее состоянии.

"Состояние Кати близкое к тяжелому. Завтра будет консилиум и тогда будет понятно что к чему", - написал он в фейсбуке.

По словам нардепа, ее отец видел обливающего кислотой еще пару дней назад, когда Катя была в Киеве .

"Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали... Я не боюсь - это часть моей работы... Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того что Сергей Никитенко - журналист, я чувствовала, что я - следующая", - приводит Найем слова Гандзюк.

Нардеп добавил, что "полиция до сих пор ничего не сделала. Видео не изымали... до сих пор полиция не установила чем именно облили Екатерину".