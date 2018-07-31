В Африке убили роSSийских журналистов, снимавших фильм о наемниках "Вагнера"

Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР.

В Центральноафриканской Республике погибли трое граждан РоSSии - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали там документальный фильм о работе ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники в роSSийском "Центре управления расследованиями".По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

РоSSияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Погибшие опознаны.

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми.

Документальный фильм о ЧВК "Вагнера" был совместным проектом "Центра управления расследованиями" (медиапроект, запущенный Михаилом Ходорковским) и Расторгуева.

О присутствии бойцов ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике ранее писали несколько СМИ , в частности, "Новая газета" и радиостанция France Europe1. За получение данного контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центрально-Африканской республике, компания, по данным СМИ , конкурировала с новой ЧВК "Патриот", предположительно, связанной с Минобороны РФ . Также сообщалось, что в ЦАР имеет финансовые интересы Евгений Пригожин, приближенный к президенту РоSSии бизнесмен, известный как "повар Путина".Напомним, что ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году роSSийским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.

Служба безопасности Украины периодически обнародует имена наемников этой роSSийской компании, в первую очередь тех, что воевали на востоке Украины в составе роSSийских незаконных вооруженных формирований.