В Африке убили роSSийских журналистов, снимавших фильм о наемниках "Вагнера"

Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР.

В Африке убили роSSийских журналистов, снимавших фильм о наемниках "Вагнера"
Фото: tvrain.ru

В Центральноафриканской Республике погибли трое граждан РоSSии - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали там документальный фильм о работе ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники в роSSийском "Центре управления расследованиями".По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

РоSSияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Погибшие опознаны.

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми.

Документальный фильм о ЧВК "Вагнера" был совместным проектом "Центра управления расследованиями" (медиапроект, запущенный Михаилом Ходорковским) и Расторгуева.

О присутствии бойцов ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике ранее писали несколько СМИ, в частности, "Новая газета" и радиостанция France Europe1. За получение данного контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центрально-Африканской республике, компания, по данным СМИ, конкурировала с новой ЧВК "Патриот", предположительно, связанной с Минобороны РФ. Также сообщалось, что в ЦАР имеет финансовые интересы Евгений Пригожин, приближенный к президенту РоSSии бизнесмен, известный как "повар Путина".Напомним, что ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году роSSийским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророSSийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.

Служба безопасности Украины периодически обнародует имена наемников этой роSSийской компании, в первую очередь тех, что воевали на востоке Украины в составе роSSийских незаконных вооруженных формирований.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского мостаЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского моста
Разведка Эстонии раскрыла сеть роSSийских агентовРазведка Эстонии раскрыла сеть роSSийских агентов
Вышел тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией"Вышел тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией"
Под Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных минПод Водяным саперы сняли 25 роSSийских противопехотных мин
Союз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства ШереметаСоюз журналистов требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета
Конфиденциальная информация СММ ОБСЕ попала в руки роSSийских спецслужб, - СМИ
США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400
Первая партия роSSийских С-400 поступит в Турцию в 2019 году, - ЧавушоглуПервая партия роSSийских С-400 поступит в Турцию в 2019 году, - Чавушоглу
InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророSSийских террористов и граждан РФInformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророSSийских террористов и граждан РФ
Парубий пообещал, что кулуары Рады для журналистов не закроютПарубий пообещал, что кулуары Рады для журналистов не закроют
Последние новости
Подгружаем последние новости