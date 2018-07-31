Британский комитет: международные группы помощи почти "замешаны" в сексуальном насилии

Парламентский комитет Великобритании утверждает, что международные организации по оказанию помощи не смогли остановить работников от сексуальной эксплуатации женщин и девочек, которым они должны помогать, потому что их «халатность граничит с соучастием».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Стивен Твигг, председатель комитета международного развития палаты общин, говорит, что злоупотребления остаются «эндемичными» в этом секторе, так как группы помощи очень часто стремятся защитить репутацию организации.

Группа призывает улучшить проверку сотрудников, оказывающих помощь, и создать международный регистр для предотвращения перемещения известных злоумышленников из одной организации в другую.

В начале этого года семь работников Oxfam были уволены или подали в отставку после того, как информатор обвинил сотрудников в проступках при работе на Гаити после землетрясения 2010 года.

Oxfam ранее заявляла, что беженцы из уязвимых категорий, в том числе дети до 12 лет, испытывали физические и словесные издевательства со стороны французской пограничной полиции.


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