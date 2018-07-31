Полиция задержала подозреваемого в убийстве Олешко
Мужчину задержан в Мелитополе.
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве бывшего участника АТО, активиста Виталия Олешко. Об этом сообщил другой активист, Семен Кабакаев, на своей странице в Фейсбуке.
Информацию подтвердил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, также на своей странице в Фейсбуке.
"Некоторое время назад возле Мелитополя в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан убийца Виталия "Сармата", - написал он.
Ранее полиция обнаружила брошенный автомобиль, на котором скрылся подозреваемый.
Напомним, убийство Олешко произошло сегодня днем. Неизвестный мужчина дважды выстрелил бывшему бойцу АТО в спину из винтовки и скрылся.
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31.07.2018 16:27