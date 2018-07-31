Экс-беркутовцы отказываются участвовать в следственных экспериментах на Майдане

В Генпрокуратуре считают, что участие или неучастие подозреваемых не повлияет на экспертизу.

Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский, обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве , и их адвокаты отказываются принимать участие в следственном эксперименте Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Адвокаты приглашаются, но не приходят... ответа не дают. А сами в СМИ говорят, что решили не приходить, потому что они там без полномочий", - сообщил собеседник. По его словам, также нет ответа и от обвиняемых.

Согласно сообщению, эффективность эксперимента не зависит от того, будут ли в нем участвовать подозреваемые экс-беркутовцы.