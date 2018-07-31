Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену

Мехти Логунов вербовал информаторов и собирал секретную информацию о военных разработках.

Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
Мехти Логунов
Фото: 2day.kh.ua

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал 84-летнего Мехти Логунова виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала, что Логунов собирал секретную информацию в научных учреждениях, связанных с Министерством обороны, чтобы затем передать ее в РоSSию.

В настоящее время приговор не вступил в силу, поскольку не истекло время на апелляционное оспаривание решения суда, подсудимый пребывает под стражей.

Логунов - абхаз по национальности, воспитывался в семье россиянина. Он имеет ученую степень кандидата технических наук.

Напомним, в сентябре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети роSSийской военной разведки в Харьковской области. Житель Харьковской области по заданию роSSийских кураторов создал агентурную сеть, в состав которой входили 18 человек.

Правоохранители задержали организатора сети после получения им секретной информации о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа.


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