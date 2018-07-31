В Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат

Неизвестный сделал два выстрела из винтовки и скрылся.

В Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат
Архивное фото
Фото: real-vin.com

В Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил в Фейсбуке его друг Андрей Маджаров.

Он также опубликовал видео с места убийства.

По словам Маджаров, Сармата убил неизвестный мужчина из двуствольной винтовки двумя выстрелами в спину.

"Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - рассказал он.

Напомним, полк "Донбасс" изначально был добровольческим батальоном. Позже его приняли в состав Нацгвардии.


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