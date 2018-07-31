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В Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат Неизвестный сделал два выстрела из винтовки и скрылся. Архивное фото Фото: real-vin.com В Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Об этом сообщил в Фейсбуке его друг Андрей Маджаров. Он также опубликовал видео с места убийства. По словам Маджаров, Сармата убил неизвестный мужчина из двуствольной винтовки двумя выстрелами в спину. "Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - рассказал он. Напомним, полк "Донбасс" изначально был добровольческим батальоном. Позже его приняли в состав Нацгвардии.

LB.ua

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