В Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" с позывным Сармат
Неизвестный сделал два выстрела из винтовки и скрылся.
В Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).
Об этом сообщил в Фейсбуке его друг Андрей Маджаров.
Он также опубликовал видео с места убийства.
По словам Маджаров, Сармата убил неизвестный мужчина из двуствольной винтовки двумя выстрелами в спину.
"Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - рассказал он.
Напомним, полк "Донбасс" изначально был добровольческим батальоном. Позже его приняли в состав Нацгвардии.
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