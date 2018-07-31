"Укроборонпром" уволил директора Николаевского бронетанкового завода

Предприятие ремонтирует БРДМ-2, БТР-70 и БТР-80.

Гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин уволил директора Николаевского бронетанкового завода Николая Кистрина.

Пресс-служба концерна сообщила, что это связано с возникновением двухмесячной задолженности по зарплатам на госпредприятии.

"Ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа в условиях, когда в стране идет война, - недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение уволить Николая Кистрина с должности", - заявил Букин.

ГП "Николаевский бронетанковый завод" занимается ремонтами и модернизацией БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин, таких как командно-штабная машина БТР-70Ди-02 "Свитязь". Также завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.