Турчинов сравнил референдум на оккупированных территориях с лекцией колорадским жукам об урожае

По мнению секретаря СНБО подобные заявления являются провокацией и чепухой.

Турчинов сравнил референдум на оккупированных территориях с лекцией колорадским жукам об урожае
Фото: facebook/rnbo

Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов считает провокационным предложение роSSийской стороны о проведении референдума на оккупированной территории Украины.

Об это он заявил журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, РоSSия имеет свою трактовку и Минских соглашений, и "формулы Штайнмайера". Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума. Извините, это является провокацией и чепухой. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. То есть, это не будет никогда воспринято страной", - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что сначала необходимо провести полную деоккупацию территории, а после этого уже могут быть задействованы политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент РФ Владимир Путин объявил роSSийским дипломатам, что он предложил президенту Трампу провести референдум на Донбассе. Такое предложение Путин якобы высказал на встрече с Трампом в Хельсинки 16 июля.

Украина исключает проведение каких-либо референдумов на оккупированной территории. Также против выступили США, заявив, что не поддерживают проведение референдума на востоке Украины и не рассматривает такую возможность.


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