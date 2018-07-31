Порошенко поручил МИДу усилить работу по ужесточению "крымских" санкций против РФ
Президент приветствовал решение ЕС об ограничительных мерах в отношении шести роSSийских компаний.
Президент Петр Порошенко приветствовал решение Евросоюза о введении санкций против шести роSSийских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
Президент поручил Министерству иностранных дел усилить работу по ужесточению санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к аннексии Крыма.
"В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь "крымский пакет" санкций против РоSSии до 23 июня 2019 и исторической "Декларации Помпео" Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и статуса Крыма. Поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточение санкций против роSSийского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал Порошенко.
Напомним, ЕС ввел санкции в отношении шести роSSийских компаний из-за строительства Керченского моста из РФ в оккупированный Крым.
Две компании, принадлежащие роSSийскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, приближенному к Путину, также уже находятся под санкциями США.
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