Сотруднице Херсонского горсовета плеснули кислотой в лицо

Пострадавшая - Екатерина Гандзюк.

Утром во вторник в Херсоне произошло нападение на сотрудницу горсовета, сообщает местная полиция.

Журналист Сергей Никитенко в свою очередь заявил, что пострадавшая - советница мэра Херсона, и.о. управляющего делами горисполкома Екатерина Гандзюк. По словам правоохранителей, около 8:30 женщина вышла из подъезда своего дома. Из кустов ей на встречу вышел неизвестный мужчина лет 20-25, который держал в руках емкость с жидкостью.

Злоумышленник вылил это вещество в лицо пострадавшей и сбежал. Как отметили в полиции, предварительно установлено что в емкости была кислота.

Женщина с ожогами госпитализирована. Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления и ведутся следственно-оперативные действия.