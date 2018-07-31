Порошенко уволил главу Черниговской области
Валерий Кулич возглавлял ОГА больше трех лет.
Президент Петр Порошенко 30 июля уволил с должности главы Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.
В указе №218/2018 говорится, что Кулич сам попросился в отставку.
При этом слухи о предстоящем увольнении Кулича в местной пресс еще весной.
Губернатор занимал должность с марта 2015 года. В 2014 году Кулич был избран депутатом Верховной Рады (фракция "Блок Петра Порошенко"), но после назначения в Чернигов лишился мандата. До прихода в парламент занимал должность директора ООО "Форсаж". Является совладельцем группы агропромышленных предприятий, которые обрабатывают более 25 тысяч гектаров земель в Ичнянском и Нежинском районах области.
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Политика
31.07.2018 09:18