У члена ВККСУ Луцюка выявили подделку документов

Сам Луцюк считает, что его оговаривают.

Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Павел Луцюк, выдвинутый в Комиссию Съездом адвокатов Украины, совершил деяние, подпадающее под нормы статьи 358 (Подделка документов) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. К такому заключению пришла рабочая группа Союза адвокатов Украины по расследованию обстоятельств получения действующим членом ВККСУ адвокатского свидетельства Украины по Ровенской области. Об этом говорится в тексте Решения №213 Союза адвокатов Украины, копия которого получена на информационный запрос Українських Новин, говорится в публикации "Оценивающий украинских судей экс-адвокат Луцюк 18 лет пользовался "липовыми" адвокатскими документами".

"Во время исследования указанных обстоятельств взято во внимание нормы статьи 358 и статьи 366 Уголовного кодекса… Совет адвокатов Украины пришел к выводу, что выше описанные действия подпадают под признаки подделки документов, поскольку свидетельство на занятие адвокатской деятельностью №1, выданное Ровенской областной КДКА 25 декабря 2001 года, не соответствует решению Ровенской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры №1 от 8 июня 1993 года, поскольку отсутствует решение Ровенской областной КДКА о замене свидетельства №41 на свидетельство под №1", - говорится в решении.

"Адвокат Луцюк Павел Сергеевич, принимая участие в работе Конференции адвокатов Ровенской области 5 мая 2017 года и при этом голосуя за вопросы повестки дня Конференции адвокатов, сознательно нарушил нормы статьи 94 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - указывается ниже.

Комиссии также удалось приобщить к делу письменные показания главы областной КДКА в 2001 году Ольги Савчук. Она заявила, что не выписывала и не подписывала пресловутое свидетельство №1. Получается, с 2001 года – на протяжении 18 лет - адвокат пользовался "липовым" основным документом, - говорится в публикации.

В то же время, Совет адвокатов Украины не стал передавать материалы в правоохранительные органы и лишь "взял к сведению выявленную членами Рабочей группы информацию", поскольку с 15 августа 2015 года Луцюк стал членом ВККСУ и прекратил адвокатскую деятельность.

В ходе расследования было выяснено, что Павел Луцюк никогда не получал официально адвокатское свидетельство №1, которым он пользовался в работе и которое он предъявлял в числе документов, передаваемых в ВККСУ при поступлении на должность. Адвокат, чья подпись якобы фигурировала на свидетельстве, дал письменные показания, что никогда основной адвокатский документ Луцюку не подписывала, и подпись на документе – не ее.

Не выясненными остаются обстоятельства внесения Павла Луцюка под этим номером в Единый реестр адвокатов Украины, доступ к которому имел в 2003-2012 годах сам Луцюк на должности главы Ровенской КДКА. Вместо этого, свидетельство под №41, которое Луцюк получал в 1993 году, числится в Реестре за проживающим в Бельгии адвокатом, которому на момент якобы получения свидетельства было 15 лет и который еще не имел юридического образования.

Не менее скандальными оказались обстоятельства получения свидетельства №1000 сыном Луцюка – ныне сотрудником Прокуратуры. Это свидетельство, согласно Реестру, было выдано на три года ранее, чем свидетельства №№ 998, 999, 1001 и 1002.

Сам Павел Луцюк считает, что адвокатское сообщество его оговаривает. "На данный момент у меня адвокатское свидетельство приостановлено из-за того, что я на государственной должности. Если говорят, что я негодяй и делал что-то не так и не с таким документом, то пускай все без исключения, у кого есть свидетельство о праве на адвокатскую деятельность, удостоверения, подписанные мною - сдадут их и скажут, что Луцюк негодяй и не имел права выдавать", - заявил он Українським Новинам.