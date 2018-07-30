Конституционный суд Грузии признал наказание за употребление марихуаны неконституционным

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности".

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента страны и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными.

О данном решении объявила первая коллегия КС, передает "Интерфакс-Украина".

"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что запрет на потребление марихуаны - это действие, направленное против ее оборота, и поэтому служит законной цели - защите здоровья потребителей. Однако, по мнению суда, роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы.

"В связи с этим установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии", - отмечается в постановлении суда.

В то же время КС указал, что ответственность за использование марихуаны соответствует Конституции в тех случаях, когда конкретный факт потребления создает угрозы для третьих сторон. Например, ответственность за употребление марихуаны признана обоснованной, когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, в общественных местах некоторых типов, например, в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д.

Напомним, в ноябре прошлого года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей оппозиционной партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. Ранее, в июле, КС отменил тюремное наказание за посев конопли для личного пользования.