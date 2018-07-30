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Судья по делу о госизмене Януковича соответствует занимаемой должности, - ВККСУ Владислав Девятко успешно прошел процедуру квалификационного оценивания. Фото: vkksu.gov.ua Глава Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, председательствующий по делу об обвинении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, 30 июля прошел процедуру квалификационного оценивания и соответствует занимаемой должности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. "Судья Оболонского районного суда Девятко Владислав Владимирович по результатам квалификационного оценивания набрал 756,875 балла. Судья признан соответствующим занимаемой должности", - сообщили агентству в пресс-службе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Для получения положительного вердикта судья должен набрать больше 670 баллов. Квалификационное оценивание судей проводится в соответствии с законом Украины о судоустройстве и статусе судей, который вступил в силу в июле 2016 года.

LB.ua

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