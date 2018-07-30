Трамп пообещал оставить "как есть" санкции против РоSSии

Об этом президент США заявил после встречи с премьером Италии Джузеппе Конте.

Ситуация с санкциями США в отношении РоSSии на текущем этапе "останется как есть". Об этом в понедельник, 30 июля, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп сказал в Белом доме во время совместной пресс-конференции с главой Совета министров Италии Джузеппе Конте, передает Немецкая волна.В ходе общения с журналистами итальянский премьер первым затронул эту тему, указав, что отказ от санкций "невозможно себе представить".

Комментарий Трампа сделан на фоне неутихающей критики в адрес главы Белого дома за его позицию в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля.

В ходе пресс-конференции с Конте президент США также вновь раскритиковал Германию за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и недостаточно высокие, по его мнению, расходы на оборону НАТО.

В пятницу, 27 июля, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа изучает возможность отказа от штрафных мер в отношении роSSийской алюминиевой компании "Русал", введенных из-за его связей с бизнесменом Олегом Дерипаской.