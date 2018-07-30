Трое военнослужащих ранены на Донбассе с начала суток
Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
С начала текущих суток роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.
Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь.
Кроме того, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.
В результате трое украинских военнослужащих получили ранения. Потери врага уточняются.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - подчеркивают в штабе.
Напомним, в Луганской области жителей Лисичанска попросили не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.
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Политика
30.07.2018 22:50