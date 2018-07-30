Трое военнослужащих ранены на Донбассе с начала суток

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Трое военнослужащих ранены на Донбассе с начала суток
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущих суток роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь.

Кроме того, защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.

В результате трое украинских военнослужащих получили ранения. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - подчеркивают в штабе.

Напомним, в Луганской области жителей Лисичанска попросили не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.


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